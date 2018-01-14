Сын Плющенко и Рудковской не считает себя лишенным детства
Евгению Плющенко и его жене Яне Рудковской пришлось снять видео и опровергнуть многочисленные обвинения в том, что тренировками они лишили своего сына детства. На видео их сын Александр сам рвется на тренировки.
Судя по видео, сын очень хочет тренироваться и пойти по стопам отца. Евгений Плющенко пытается остудить пыл своего сына, объясняя ему вредность перенапряжения. Он уверен, что все должно быть в меру.
Младший Плющенко в свои 5 лет много путешествует с Евгением, например, в 2017 году они побывали в Балтийских странах. На Новый Год он наравне со взрослыми участвовал в шоу на льду «Щелкунчик» и на данный момент много времени посвящает тренировкам. Александр очень хочет добиться результатов не хуже, чем у отца.
Судя по видео, сын очень хочет тренироваться и пойти по стопам отца. Евгений Плющенко пытается остудить пыл своего сына, объясняя ему вредность перенапряжения. Он уверен, что все должно быть в меру.
Младший Плющенко в свои 5 лет много путешествует с Евгением, например, в 2017 году они побывали в Балтийских странах. На Новый Год он наравне со взрослыми участвовал в шоу на льду «Щелкунчик» и на данный момент много времени посвящает тренировкам. Александр очень хочет добиться результатов не хуже, чем у отца.
Автор: Северов Андрей