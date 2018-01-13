Лилия Четрару откажется от участия в проекте "Дом-2" из-за проблем с носом
Лилия Четрару не вернется на реалити-шоу «Дом-2», если условием будет проживание на Сейшелах. Поклонники считают, что это из-за проблем после пластических операций.
Телезрители заметили, когда в прошлый раз Лилия принимала участие в съемках шоу на Острове любви, ее нос деформировался и начались воспалительные процессы. Это может быть результатом жаркого климата, который противопоказан девушке после операций.
Отсюда и сделан вывод поклонниками шоу, что звезда просто оберегает свой нос, чтоб вовсе не остаться без него. Кстати, на телестройке «Дом-2» Четрару появилась уже с прооперированным носом, но ей захотелось изменить его ещё.
Телезрители заметили, когда в прошлый раз Лилия принимала участие в съемках шоу на Острове любви, ее нос деформировался и начались воспалительные процессы. Это может быть результатом жаркого климата, который противопоказан девушке после операций.
Отсюда и сделан вывод поклонниками шоу, что звезда просто оберегает свой нос, чтоб вовсе не остаться без него. Кстати, на телестройке «Дом-2» Четрару появилась уже с прооперированным носом, но ей захотелось изменить его ещё.
Автор: Страхова Дарья