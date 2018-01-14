LG Q6 с графическим адаптером Adreno 505 получил низкие оценки на бенчмарках

Эксперты установили, что качество FullHD+ не совсем соответствует своему громкому названию. На самом деле экран обладает достаточно низкой цветопередачей, ввиду чего уступает многим представителям среднего ценового сегмента. Быстрой зарядки нет, так что подпитать аккумулятор за 10-20 минут не получится, ввиду чего аппарат не отличается особой автономностью. Стоит более подробно рассмотреть особенности камеры LG Q6 и работы его звуковой системы.Изначально было понятно, что с морально устаревшим чипом Snapdragon 435 аппарат не получит положительные оценки на бенчмарках. Даже 8 ядер не спасли ситуацию, ввиду чего гаджет оказался на 9 месте в AnTuTu. Для телефона с HD разрешением экрана вычислительной мощности платформы могло хватить, однако бренд предлагает стандарт FullHD+. В ходе проверки специалисты попробовали установить на него несколько тяжелых игр с трехмерной графикой. После нескольких минут работы телефон начал тормозить, а по итогу пользователя просто выкинуло из программы. Операционная система работает плавно и быстро, но приложения уже подтормаживают. Эксперты связывают это с тем, что прибор в базовой модификации имеет всего 3 гигабайта оперативной памяти. В идеале, для такого разрешения графический чип должен обладать собственным кэшем для подгрузки данных. В GeekBench 4.1 аппарат получил 14 место по производительности, что также ставит под сомнение его качество.Стоит заметить, что прибор идеально подойдет для пользователей, которые не часто включают игры или тяжелые приложения. Результаты тестов наглядно демонстрируют слабые места LG Q6. По словам экспертов, любителям игр стоит отказаться от идеи приобретать данный гаджет, так как против тяжелых программ он будет просто бессилен.LG Q6 не подойдет аудиофилам, так как получил достаточно посредственный звуковой интерфейс. В целом, аппарат сможет выдавать приличный звук. В телефоне будут иметься несколько встроенных приложений, отвечающих за настройку сигнала. Усиление равномерное во всем частотном диапазоне, а шумы минимальны. В то же время, пользователю придется подобрать гарнитуру с большим сопротивлением, так как в противном случае она будет работать очень тихо. Стереофонический эффект при подключении наушников начинает заметно страдать, однако нормализовать ситуацию помогут встроенные плагины. Представители компании отмечали, что специально занимались разработкой программ для обеспечения лучшего звучания. В целом, звук аппарата оправдывает свои деньги, однако для любителей качественного сигнала стоит поискать другие варианты.Камера LG Q6 почти ничем не отличается от других представителей среднего ценового сегмента. Встроенный интерфейс имеет привычный функционал, который не блещет оригинальностью. Кроме того, для обработки с использованием фильтров нужно скачивать сторонние приложения, что может доставить неудобства и забрать массу времени. Разрешение камеры составляет 13 мегапикселей, что вполне хватит для повседневного использования. Фотографии на девайсе получаются сухие и тусклые, однако решить эту проблему можно посредством дополнительной обработки. Среди весомых плюсов можно выделить цифровой стабилизатор. Даже при съемке в движении получаются относительно качественные фотографии с четкими краями и контурами. Кроме того, аппарат имеет отличную вспышку с мягким и рассеянным светом. Она позволяет избавиться от эффекта пересвета, так как распределяет световые волны равномерно по тому или иному предмету. Цвета камера передает корректно, резкость хорошая как в центре, так и по краям и углам снимка. Избежать образовавшегося эффекта виньетки позволит встроенный плагин для кадрирования. В телефоне также имеется режим HDR, однако он не совсем соответствует названию. При работе в нем снимки действительно получаются более качественными, но далекими от профессиональных. Ночная съемка не значится в числе достоинств телефона LG Q6. Даже при просмотре снимка на ноутбуке можно заметить шумы и всевозможные сторонние артефакты. Плюсом при видеосъемке также является стабилизатор. На роликах он работает не так хорошо, однако также делает свое дело. Цветопередача в режиме видеосъемки также немного отстает.В целом, аппарат заслуживает внимания благодаря достаточно широкому функционалу, соединенному с доступной ценой. Он идеально подойдет для не слишком активных пользователей, которым не по карману флагманы от Samsung, Huawei, Xiaomi или того же LG.