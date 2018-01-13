Анастасия Волочкова сфотографировалась голой в кустах на Мальдивах
Анастасия Волочкова продолжает наслаждаться солнечными днями на Мальдивах. В Instagram звезды появился откровенный снимок, сделанный в кустах.
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На фото Волочкова, сочли фанаты, была полностью голая, лишь прикрыла причинные места большими сочными листьями растения. Кадр балерина подписала просто: «Необитаемый остров».
Поклонники по большей части пришли в восторг от игривого образа Волочковой, но не обошлось и без хейтеров, которым яркий кадр не понравился.
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На фото Волочкова, сочли фанаты, была полностью голая, лишь прикрыла причинные места большими сочными листьями растения. Кадр балерина подписала просто: «Необитаемый остров».
Поклонники по большей части пришли в восторг от игривого образа Волочковой, но не обошлось и без хейтеров, которым яркий кадр не понравился.
Автор: Вера Антонова