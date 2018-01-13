В Подмосковье в кадетской школе отравились 20 человек
В Подмосковье в кадетной школе отравились 20 человек. Инцидент случился в Люберцах, пишут региональные медиа.
Согласно полученной информации, 20 воспитанников школы попали в больницу. Сейчас в учебном заведении проводится проверка. Никаких других сведений по происшествию не предоставляется.
Согласно полученной информации, 20 воспитанников школы попали в больницу. Сейчас в учебном заведении проводится проверка. Никаких других сведений по происшествию не предоставляется.
Автор: Вера Антонова