Флагманский кроссовер Peugeot 5008 в РФ начнут продавать весной 2018 года
Компания Peugeot анонсировала начало продаж в дилерских сетях в РФ перспективного кроссовера модели 5008. Французский производитель планирует начать реализацию весной нынешнего года.
Перспективный автомобиль построен на платформе EMP 2, за счёт этого автомобиль имеет меньшую массу от своих предшественников почти на 100 кг. Характеристики жесткости 5-дверного кузова на скручивание возросли на 20%. Длина флагманского кроссовера составляет 4670 мм, ширина 1855 мм, высота 1655 мм. Колёсная база выставлена на уровне 2840 мм. В линейку моторов войдут 1,6-литровый агрегат с турбонаддувом, вырабатывающий в максимуме 1,5 л. с., предусмотрен и 1,8-литровый 204-сильный мотор. В обоих случаях в качестве трансмиссии представлен 6-диапазонный автомат. Привод машины имеет передний.
В стандартные опции Peugeot 5008 вошли: цифровая панель приборов, система кругового видеообзора, климат-контроль, система стабилизации, монитор размером 12,3 дюйма. Имеется адаптивная головная оптика и другие опции. Комплектации флагманского кроссовера и их стоимость будет объявлена перед началом реализации.
Перспективный автомобиль построен на платформе EMP 2, за счёт этого автомобиль имеет меньшую массу от своих предшественников почти на 100 кг. Характеристики жесткости 5-дверного кузова на скручивание возросли на 20%. Длина флагманского кроссовера составляет 4670 мм, ширина 1855 мм, высота 1655 мм. Колёсная база выставлена на уровне 2840 мм. В линейку моторов войдут 1,6-литровый агрегат с турбонаддувом, вырабатывающий в максимуме 1,5 л. с., предусмотрен и 1,8-литровый 204-сильный мотор. В обоих случаях в качестве трансмиссии представлен 6-диапазонный автомат. Привод машины имеет передний.
В стандартные опции Peugeot 5008 вошли: цифровая панель приборов, система кругового видеообзора, климат-контроль, система стабилизации, монитор размером 12,3 дюйма. Имеется адаптивная головная оптика и другие опции. Комплектации флагманского кроссовера и их стоимость будет объявлена перед началом реализации.
Автор: Семен Зайцев