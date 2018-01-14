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Флагманский кроссовер Peugeot 5008 в РФ начнут продавать весной 2018 года
Компания Peugeot анонсировала начало продаж в дилерских сетях в РФ перспективного кроссовера модели 5008. Французский производитель планирует начать реализацию весной нынешнего года.

Флагманский кроссовер Peugeot 5008 в РФ начнут продавать весной 2018 года

Перспективный автомобиль построен на платформе EMP 2, за счёт этого автомобиль имеет меньшую массу от своих предшественников почти на 100 кг. Характеристики жесткости 5-дверного кузова на скручивание возросли на 20%. Длина флагманского кроссовера составляет 4670 мм, ширина 1855 мм, высота 1655 мм. Колёсная база выставлена на уровне 2840 мм. В линейку моторов войдут 1,6-литровый агрегат с турбонаддувом, вырабатывающий в максимуме 1,5 л. с., предусмотрен и 1,8-литровый 204-сильный мотор. В обоих случаях в качестве трансмиссии представлен 6-диапазонный автомат. Привод машины имеет передний.

Флагманский кроссовер Peugeot 5008 в РФ начнут продавать весной 2018 года

В стандартные опции Peugeot 5008 вошли: цифровая панель приборов, система кругового видеообзора, климат-контроль, система стабилизации, монитор размером 12,3 дюйма. Имеется адаптивная головная оптика и другие опции. Комплектации флагманского кроссовера и их стоимость будет объявлена перед началом реализации.
Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 07:00
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