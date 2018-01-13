Двойник Эда Ширана из-за схожести не может спокойно ходить по улице
Уэсли Бирн никогда бы не подумал, что он не сможет беспрепятственно перемещаться по городу. Сейчас для него это стало действительно проблемой из-за поразительного сходства с популярным музыкантом Эдом Шираном.
Уэсли Бирн постоянно останавливают прохожие и просят сфотографироваться и расписаться на память, но давать автографы двойник знаменитости отказывается. Парень работает в магазине и рассказывает, что иногда люди удивляются: что здесь делает Эд Ширан, и думают, что это шутка. Однажды один фанат Ширана не хотел отпускать Бирна без песни, но обошлось.
Такое внимание не по душе девушке Уэсли Бирна. Однажды молодой человек пытался скрыться от посторонних за длинным плащем и широкой шляпой, но так внимания стало только больше.
В мае состоится выступление Эда Ширана, на котором будет присутствовать и его двойнник, мечтающий о личной встречи.
Уэсли Бирн постоянно останавливают прохожие и просят сфотографироваться и расписаться на память, но давать автографы двойник знаменитости отказывается. Парень работает в магазине и рассказывает, что иногда люди удивляются: что здесь делает Эд Ширан, и думают, что это шутка. Однажды один фанат Ширана не хотел отпускать Бирна без песни, но обошлось.
Такое внимание не по душе девушке Уэсли Бирна. Однажды молодой человек пытался скрыться от посторонних за длинным плащем и широкой шляпой, но так внимания стало только больше.
В мае состоится выступление Эда Ширана, на котором будет присутствовать и его двойнник, мечтающий о личной встречи.
Автор: Страхова Дарья