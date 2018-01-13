Сегодня в России отмечают Старый Новый год
Сегодня в России отмечают Старый Новый год. Данный праздник произошел из-за значительного расхождения Юлианского и Григорианского календарей, разница между которыми составляет около 13 дней.
Примечательно, что подобный феномен является праздником и даже отмечается только в России и странах бывшего СНГ. Несмотря на то, что почти весь мир уже перешел на современный календарь, жители РФ чтят традиции предков, провожая минувший год по старому стилю. На самом деле Юлианский календарь давно изменил свою структуру, так как в нем нет високосных годов. Из-за этого каждые четыре года Старый Новый год должен был смещаться на один день.
С 2021 года рождество и Старый Новый год будут праздновать примерно на день позже. В настоящее время данный праздник считается второстепенным, ввиду чего его отмечают только энтузиасты. Кроме того, он считается негласным завершением новогодних каникул в России.
Примечательно, что подобный феномен является праздником и даже отмечается только в России и странах бывшего СНГ. Несмотря на то, что почти весь мир уже перешел на современный календарь, жители РФ чтят традиции предков, провожая минувший год по старому стилю. На самом деле Юлианский календарь давно изменил свою структуру, так как в нем нет високосных годов. Из-за этого каждые четыре года Старый Новый год должен был смещаться на один день.
С 2021 года рождество и Старый Новый год будут праздновать примерно на день позже. В настоящее время данный праздник считается второстепенным, ввиду чего его отмечают только энтузиасты. Кроме того, он считается негласным завершением новогодних каникул в России.
Автор: Махов Артем