Тюнеры продают 2500-сильный Lamborghini Huracan
2500-сильный Lamborghini Huracan выставлен на продажу без цены. Реализацией уникального суперкара занимается компания, специализирующаяся на тюнинге, Underground Racing.
Цена на Lamborghini Huracan не объявлена. Таким способом эксперты тюнинг-ателье собираются выбрать для авто такого хозяина, который будет интересоваться не стоимостью, а достоинствами суперкара. Уникальный экземпляр является одним из самых быстрых на планете.
До доработки в Lamborghini Huracan был установлен 10-цилиндровый мотор, который умел генерировать только 610 лошадей, но потом его улучшили. Пробег суперкара лишь 1 421 километр.
Цена на Lamborghini Huracan не объявлена. Таким способом эксперты тюнинг-ателье собираются выбрать для авто такого хозяина, который будет интересоваться не стоимостью, а достоинствами суперкара. Уникальный экземпляр является одним из самых быстрых на планете.
До доработки в Lamborghini Huracan был установлен 10-цилиндровый мотор, который умел генерировать только 610 лошадей, но потом его улучшили. Пробег суперкара лишь 1 421 километр.
Автор: Вера Антонова