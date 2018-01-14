Певица Анастасия Стоцкая показала свою дочь
Анастасия Стоцкая решила показать свою дочь, которую родила в том году. Многие отметили, что она похожа на своего брата Александра, который, как считают, похож на Филиппа Киркорова.
У 8-ми месячной дочери знаменитой актрисы был день рождения, в честь чего Стоцкая решила выложить ее фото в Instagram, правда закрыв глазки звездочками.
Фанаты уже отметили, что есть схожие черты лица дочери и брата Александра, а у того есть схожесть с Киркоровым и его сыном. Стоцкая и Киркоров дружат семьями и даже преданные поклонники звезд не могут отличить их сыновей, настолько они похожи.
Певицу раздражают постоянные намеки на кровное родство ее детей с Киркоровым. Отец ее сына не любит публичности, поэтому сравнить его внешность с ним проблематично.
У 8-ми месячной дочери знаменитой актрисы был день рождения, в честь чего Стоцкая решила выложить ее фото в Instagram, правда закрыв глазки звездочками.
Фанаты уже отметили, что есть схожие черты лица дочери и брата Александра, а у того есть схожесть с Киркоровым и его сыном. Стоцкая и Киркоров дружат семьями и даже преданные поклонники звезд не могут отличить их сыновей, настолько они похожи.
Певицу раздражают постоянные намеки на кровное родство ее детей с Киркоровым. Отец ее сына не любит публичности, поэтому сравнить его внешность с ним проблематично.
Автор: Северов Андрей