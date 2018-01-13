Жителям Архангельска снизили плату за горячую воду и отопление
В Архангельске в 1 января платят меньше за горячую воду и услугу отопления, речь идёт о некотором снижении тарифа на теплоэнергию на 237 руб. Это отразится в счетах на горячее водоснабжение и централизованное отопление жилых домов.
В 2017 году потребители ресурса платили в Архангельске 1784,34 руб за 1 Гкал. Отмечено, что с 1 января текущего года размер платы не превышает 1547,32 руб. Согласно пересмотренных размеров тарифов, население областного города станет оплачивать не только стоимость отопления, но и реальный объём потребления горячей воды. Данное обстоятельство обусловлено тем, что снабжение данным ресурсом состоит из двух компонентов. Первым является холодная вода (в расчёте за кубометр потребления), второй компонент связан с нагревом воды до нужной температуры (из расчёта затрат на нагрев, высчитываемого в Гкал).
В отношении стоимости объёма потребление холодной воды сообщается, что с 1 января 2018 года она не изменилась. Тариф находится на уровне 35,18 руб. за один кубометр.
В 2017 году потребители ресурса платили в Архангельске 1784,34 руб за 1 Гкал. Отмечено, что с 1 января текущего года размер платы не превышает 1547,32 руб. Согласно пересмотренных размеров тарифов, население областного города станет оплачивать не только стоимость отопления, но и реальный объём потребления горячей воды. Данное обстоятельство обусловлено тем, что снабжение данным ресурсом состоит из двух компонентов. Первым является холодная вода (в расчёте за кубометр потребления), второй компонент связан с нагревом воды до нужной температуры (из расчёта затрат на нагрев, высчитываемого в Гкал).
В отношении стоимости объёма потребление холодной воды сообщается, что с 1 января 2018 года она не изменилась. Тариф находится на уровне 35,18 руб. за один кубометр.
Автор: Семен Зайцев