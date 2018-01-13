В Туле обнаружена стихийная свалка с химикатами
В Туле нашли стихийную свалку, на которой 4 тонны химикатов. Информацию об этом в субботу сообщили в экстренных службах региона.
Свалку нашли недалеко от поселка Новомедвенский Пролетарского района на участке, который принадлежит частному предприятию. Всего там обнаружены больше 100 канистр с жидкими веществами, среди которых серная кислота. Помимо прочего на свалке обнаружены мешки с твердыми отходами. Тем временем было установлено, что угрозы здоровью и жизням жителей города нет.
Сейчас на месте свалки работают сотрудники МЧС, работники городской службы спасения. Проводится проверка.
Свалку нашли недалеко от поселка Новомедвенский Пролетарского района на участке, который принадлежит частному предприятию. Всего там обнаружены больше 100 канистр с жидкими веществами, среди которых серная кислота. Помимо прочего на свалке обнаружены мешки с твердыми отходами. Тем временем было установлено, что угрозы здоровью и жизням жителей города нет.
Сейчас на месте свалки работают сотрудники МЧС, работники городской службы спасения. Проводится проверка.
Автор: Вера Антонова