Ксения Бородина спародировала ведущую Первого канала Розу Сябитову
Ксения Бородина выставила видео с пародией на Розу Сябитову. Подписчики поддержали эту идею, оценив чувство юмора телеведущей.
Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина поделилась с подписчиками своего аккаунта Instagram видео, на котором пародирует ведущую программы «Давай поженимся» на первом канале. Фолловеры оценили сходство с Розой Сябитовой и сочли видео смешным.
Образ народной свахи получился благодаря очкам «кошачий глаз», а также искрометному юмору Ксении. Видео набрало много лайков, а также лестных отзывов.
Сейчас остается ждать реакцию на свою пародию от Розы.
Телеведущая проекта «Дом-2» Ксения Бородина поделилась с подписчиками своего аккаунта Instagram видео, на котором пародирует ведущую программы «Давай поженимся» на первом канале. Фолловеры оценили сходство с Розой Сябитовой и сочли видео смешным.
Образ народной свахи получился благодаря очкам «кошачий глаз», а также искрометному юмору Ксении. Видео набрало много лайков, а также лестных отзывов.
Сейчас остается ждать реакцию на свою пародию от Розы.
Автор: Страхова Дарья