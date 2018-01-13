В Башкортостане рабочий растлил двоих маленьких дочерей своей работодательницы
В Башкортостане мужчину обвинили в противоправных действиях сексуального характера в отношении двоих дочерей своей работодательницы. По информации от местной полиции, мужчина признал свою вину в ходе допроса.
Инцидент произошел в августе 2016 года. По словам матери пострадавших, мужчина работал у нее во дворе. Однажды ее дочери начали жаловаться на его непристойное поведение. После совершения противоправных действий женщина обратилась в полицию, ввиду чего мужчина сразу же задержали.
Мужчина дал признательные показания, сообщив, что не имел сведений о возрасте пострадавших. По факту инцидента начато уголовное делопроизводство.
Инцидент произошел в августе 2016 года. По словам матери пострадавших, мужчина работал у нее во дворе. Однажды ее дочери начали жаловаться на его непристойное поведение. После совершения противоправных действий женщина обратилась в полицию, ввиду чего мужчина сразу же задержали.
Мужчина дал признательные показания, сообщив, что не имел сведений о возрасте пострадавших. По факту инцидента начато уголовное делопроизводство.
Автор: Махов Артем