Появились фото ДТП с семью пострадавшими в Астраханской области
В Сети появились фотографии с жуткого ДТП в Астраханской области. В результате аварии пострадали, по последним данным, семеро людей.
Как известно, инцидент случился недалеко от села Поды Астраханской области. Там Mazda влетела в КамАЗ, припаркованный у обочины, остановившийся на ремонт. Всех пострадавших отвезли в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.
По фото можно увидеть, как сильно искорежено транспортное средство.
Как известно, инцидент случился недалеко от села Поды Астраханской области. Там Mazda влетела в КамАЗ, припаркованный у обочины, остановившийся на ремонт. Всех пострадавших отвезли в больницу. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.
По фото можно увидеть, как сильно искорежено транспортное средство.
Автор: Вера Антонова