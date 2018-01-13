Эрдоган пригрозил вторжением в Манбидж и Афины в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган пригрозил курдам началом военной операции в Манбидже и Афинах. Его возмутили поставки оружия курдам от США.
Он заявил, что турецкие вооруженные силы в течении недели могут провести военное вторжение в районы Манбидж и Афин в Сирии. Угрозы прозвучали в эфире местного телевидения NTV.
Эрдогану не понравилось, что США отправили курдам 4900 грузовиков и 2000 грузовых самолетов с оружием. Он отметил, что такие действия американцев нельзя считать союзническими.
Он заявил, что турецкие вооруженные силы в течении недели могут провести военное вторжение в районы Манбидж и Афин в Сирии. Угрозы прозвучали в эфире местного телевидения NTV.
Эрдогану не понравилось, что США отправили курдам 4900 грузовиков и 2000 грузовых самолетов с оружием. Он отметил, что такие действия американцев нельзя считать союзническими.
Автор: Северов Андрей