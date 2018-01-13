Максим Галкин коротко состриг волосы
Максим Галкин сменил имидж. Юморист состриг волосы.
В Instagram Галкин опубликовал селфи. Звезда показывает поклонникам, как подстригся. «Надоели патлы», - очень просто подписал снимок телеведущий.
Поклонники оценили изменения во внешности Галкина. Многие написали, что такая стрижка юмористу к лицу, и она его молодит.
В Instagram Галкин опубликовал селфи. Звезда показывает поклонникам, как подстригся. «Надоели патлы», - очень просто подписал снимок телеведущий.
Поклонники оценили изменения во внешности Галкина. Многие написали, что такая стрижка юмористу к лицу, и она его молодит.
Автор: Вера Антонова