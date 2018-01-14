Светлана Пермякова показала в Сети подросшую дочь Варвару на каникулах в Барселоне
Телеведущая Светлана Пермякова разместила в аккаунте в соцсети Instagram новые фотопубликации из Барселоны, звезда показала свою повзрослевшую дочь Варвару. Фолловеры отметили, что девочка очень похожа на свою звездную мать.
В интернете, в микроблоге Светланы Пермяковой, известной телеведущей программы «О самом главном на телеканале «Россия 1», участницы команды КВН «Парма», размещены фотоснимки с её дочерью. На одном из фотоснимков Пермякова и Варвара, одетые в одном стиле, изображены на берегу моря, причём мать и дочь улыбаются. Многочисленные поклонники заметили их внешнее сходство.
На втором фотоснимке заметно подросшая Варвара снята в ходе обеда в одном из городских кафе. Подписчики Пермяковой выразили свои восторги, заявив, в фотокадре находится очаровательная уменьшенная копия известной актрисы и диджея радиостанции «Пионер».
В интернете, в микроблоге Светланы Пермяковой, известной телеведущей программы «О самом главном на телеканале «Россия 1», участницы команды КВН «Парма», размещены фотоснимки с её дочерью. На одном из фотоснимков Пермякова и Варвара, одетые в одном стиле, изображены на берегу моря, причём мать и дочь улыбаются. Многочисленные поклонники заметили их внешнее сходство.
На втором фотоснимке заметно подросшая Варвара снята в ходе обеда в одном из городских кафе. Подписчики Пермяковой выразили свои восторги, заявив, в фотокадре находится очаровательная уменьшенная копия известной актрисы и диджея радиостанции «Пионер».
Автор: Семен Зайцев