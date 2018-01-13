В Белгородской области дочь ножом убила 66-летнего отца
Дочь ножом убила 66-летнего отца в Белгородской области. Убийство стало результатом бытовой ссоры.
В Белгородской области в Шебекино 1 января произошла трагедия. Между дочерью и 66-летним отцом произошла ссора. Отец упрекнул ее в том, что она злоупотребляет спиртными напитками. В ходе дальнейшего развития событий дочь ножом ударила пожилого мужчину в спину. Женщина арестована, ей предъявлены обвинения. Заведено уголовное дело.
В Белгородской области в Шебекино 1 января произошла трагедия. Между дочерью и 66-летним отцом произошла ссора. Отец упрекнул ее в том, что она злоупотребляет спиртными напитками. В ходе дальнейшего развития событий дочь ножом ударила пожилого мужчину в спину. Женщина арестована, ей предъявлены обвинения. Заведено уголовное дело.
Автор: Северов Андрей