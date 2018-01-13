На видео попала массовая драка в Санкт-Петербурге на Конюшенной площади
В Санкт-Петербурге на Конюшенной площади зафиксирована массовая драка. Инцидент случился рано утром в субботу, 13 января. В сети появилось видео происшествия.
Как выяснилось, все началось со словесной перепалки между тремя молодыми людьми. Один из них догнал другого и брызнул в лицо жидкостью из баллончика. Вскоре прибыл товарищ пострадавшего и несколько раз ударил обидчика ножом. После того к потасовке присоединились еще два или три человека. У них было травматическое оружие.
В результате массовой драки на Конюшенной площади в больницу попали восемь человек. Двоих задержала полиция. Проводится разбирательство.
Как выяснилось, все началось со словесной перепалки между тремя молодыми людьми. Один из них догнал другого и брызнул в лицо жидкостью из баллончика. Вскоре прибыл товарищ пострадавшего и несколько раз ударил обидчика ножом. После того к потасовке присоединились еще два или три человека. У них было травматическое оружие.
В результате массовой драки на Конюшенной площади в больницу попали восемь человек. Двоих задержала полиция. Проводится разбирательство.
Автор: Вера Антонова