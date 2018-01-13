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Раненный в висок член сборной России по стрельбе скончался в больнице
Валерий Давыдов, серебряный призер юниорского чемпионата Европы по стрельбе, ранее получивший пулевое ранение в область виска, скончался в больнице. Печальное известие сообщили в Стрелковом союзе РФ.

Раненный в висок член сборной России по стрельбе скончался в больнице

Отмечается, что 21-летний спортсмен получил пулевое ранение в область виска не на спортивном объекте, и инцидент не связывают с тренировочным процессом. Смерть Давыдова стала шоком для всех. Свои соболезнования семье молодого человека выражают коллеги и партнеры по команде.
Автор: Вера Антонова
Вчера, 19:18
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