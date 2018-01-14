Возрожденный спорткар Toyota Supra представят на автосалоне в Женеве весной
Японская компания Toyota объявила дату презентации возрожденного спорткара Supra, речь идёт о легендарной модели 2-дверного купе. Согласно информации, мировая премьера нового автомобиля состоится на международном автосалоне в Женеве.
Поклонникам мощных спортивных купе и коллекционерам эксклюзивных авто будут предложены четыре версии спорткара: Supra, Supra GR, Supra GR Sport и Supra GRMN. Согласно пресс-релиза японского производителя, новинка выйдет на мировой рынок под брендом Toyota Gazoo Racing. Спортивное купе, возрожденное инженерной группой компании, будет находиться в модельном ряду выше спортивного купе GT86, реализуемого в США под индексом 86GT. Новый спорткар получил облегченный кузов из углепластика, платформа возрожденной Supra будет использована для создания нового поколения BMW Z4.
Под капотом гибридного спорткара установят бензиновый мотор, в задней части разместят мощный электродвигатель. Предусмотрен и комплект высокоэнергетичных аккумуляторов. Гибридный спорткар Toyota Supra получит роботизированную КПП с двумя сцеплениями, машина будет предложена в заднем или полноприводном варианте.
Поклонникам мощных спортивных купе и коллекционерам эксклюзивных авто будут предложены четыре версии спорткара: Supra, Supra GR, Supra GR Sport и Supra GRMN. Согласно пресс-релиза японского производителя, новинка выйдет на мировой рынок под брендом Toyota Gazoo Racing. Спортивное купе, возрожденное инженерной группой компании, будет находиться в модельном ряду выше спортивного купе GT86, реализуемого в США под индексом 86GT. Новый спорткар получил облегченный кузов из углепластика, платформа возрожденной Supra будет использована для создания нового поколения BMW Z4.
Под капотом гибридного спорткара установят бензиновый мотор, в задней части разместят мощный электродвигатель. Предусмотрен и комплект высокоэнергетичных аккумуляторов. Гибридный спорткар Toyota Supra получит роботизированную КПП с двумя сцеплениями, машина будет предложена в заднем или полноприводном варианте.
Автор: Семен Зайцев