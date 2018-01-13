В Ярославле на ходу задымилась маршрутка
В Ярославле из маршрутки повалил густой дым. Происшествие было зафиксировано водителем на улице Космонавтов. Причины поломки неизвестны.
В Ярославле на улице Космонавтов на ходу задымилась маршрутка, сообщает сайт 76.ru. Видео поделился один из водителей.
Комментаторы видео оставили много шуток. Однако, водителю маршрутки теперь не до шуток.
В Ярославле на улице Космонавтов на ходу задымилась маршрутка, сообщает сайт 76.ru. Видео поделился один из водителей.
Комментаторы видео оставили много шуток. Однако, водителю маршрутки теперь не до шуток.
Автор: Северов Андрей