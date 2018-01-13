Крупнейший обменник криптовалют Coinbase обвинили в спам-атаке на биткоин
Coinbase, одного из крупнейших обменников криптовалют, обвинили в проблемах, связанных с неоправданно долгим подтверждением транзакций в биткоин-сети. На это обратили внимание пользователи в Twitter.
Издание Work Log сообщает, ссылаясь на пользователя Twitter@CivEkonom, что вывод биткоинов был приостановлен 12 января, причём объём набора всех транзакций, ждущих подтверждения, начал уменьшаться. Объем мэмпула вновь начал показывать рост после фактического возобновления операций. В Twitter-аккаунте Civ Ekonom (@CivEkonom) указано на резкое снижение транзакций: «12 января 2018, 05:53». Отмечено, что обменник Coinbase проводит операции по отдельности, а не крупными партиями, что могло бы уменьшить время подтверждения, а также размера комиссионных.
Пользователь @CivEkonom указывает, что необходимо объединять исходящие транзакции. Если бы обменник использовал SegWit, объединяя все исходящие операции, мемпул был бы очищенным, это особенно четко прослеживается на графике. «Это ваш основной бизнес, но вы его уничтожаете», - уточнил пользователь @CivEkonom. Ранее крупнейшие биржи криптовалют прекратили регистрацию новых пользователей.
Издание Work Log сообщает, ссылаясь на пользователя Twitter@CivEkonom, что вывод биткоинов был приостановлен 12 января, причём объём набора всех транзакций, ждущих подтверждения, начал уменьшаться. Объем мэмпула вновь начал показывать рост после фактического возобновления операций. В Twitter-аккаунте Civ Ekonom (@CivEkonom) указано на резкое снижение транзакций: «12 января 2018, 05:53». Отмечено, что обменник Coinbase проводит операции по отдельности, а не крупными партиями, что могло бы уменьшить время подтверждения, а также размера комиссионных.
Пользователь @CivEkonom указывает, что необходимо объединять исходящие транзакции. Если бы обменник использовал SegWit, объединяя все исходящие операции, мемпул был бы очищенным, это особенно четко прослеживается на графике. «Это ваш основной бизнес, но вы его уничтожаете», - уточнил пользователь @CivEkonom. Ранее крупнейшие биржи криптовалют прекратили регистрацию новых пользователей.
Автор: Семен Зайцев