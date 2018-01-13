Эмилия Ратаковски предстала перед поклонниками полностью обнаженной
Эмилия Ратаковски предстала перед поклонниками полностью обнаженной, прикрывшись волосами и руками. За 2 минуты пост в Instagram собрал почти 35 тысяч "лайков".
Поклонники наперебой стали писать комментарии под опубликованной фотографией. Многие отметили ее красоту и прекрасную фигуру. Фото обнаженной Эмилии Ратаковски сделано на фоне природы - гор и леса. Стоит отметить, что подобные снимки она публикует не редко, привлекая внимание восторженных поклонников.
Поклонники наперебой стали писать комментарии под опубликованной фотографией. Многие отметили ее красоту и прекрасную фигуру. Фото обнаженной Эмилии Ратаковски сделано на фоне природы - гор и леса. Стоит отметить, что подобные снимки она публикует не редко, привлекая внимание восторженных поклонников.
Автор: Маргарита Лисарова