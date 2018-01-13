В США проводили в последний путь Владимира Шаинского
В США состоялась прощальная церемония с российским композитором Владимиром Шаинским. Деятель искусства болел раком и умер 25 декабря 2017 года.
Прощание происходило в Сан-Диего, США 12 января. Известный российский композитор Владимир Шаинский был болен раком. Ему сделали операцию, но она положительных результатов не дала. Смерть пришла к композитору на 92 году жизни.
Прощание происходило в Сан-Диего, США 12 января. Известный российский композитор Владимир Шаинский был болен раком. Ему сделали операцию, но она положительных результатов не дала. Смерть пришла к композитору на 92 году жизни.
Автор: Северов Андрей