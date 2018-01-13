Жители Украины жалуются в полицию друг на друга за прослушивание песен на русском языке
Граждане Украины доносят друг на друга в правоохранительные органы по обвинениям в сепаратизме за прослушивание песен на русском языке. Иногда люди таким образом мстят сопернику.
Ситуацию объяснил спикер полиции Николай Жукович. Бывают случаи, когда кто-то включает каналы из России по ТВ в питейных заведениях или кто-то из соседей громко слушает музыку на русском языке. Он заявил, что они стараются проверить все случаи. Если были нарушения законодательства, то реагируют соответствующим образом.
Бывает и так, что люди используют сепаратистский предлог как месть другому. Жукович отметил, что полиция должна проверять любые обращения.
Ситуацию объяснил спикер полиции Николай Жукович. Бывают случаи, когда кто-то включает каналы из России по ТВ в питейных заведениях или кто-то из соседей громко слушает музыку на русском языке. Он заявил, что они стараются проверить все случаи. Если были нарушения законодательства, то реагируют соответствующим образом.
Бывает и так, что люди используют сепаратистский предлог как месть другому. Жукович отметил, что полиция должна проверять любые обращения.
Автор: Северов Андрей