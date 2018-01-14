Яна Поплавская жестко выразилась в Сети об истории с Шурыгиной
Сергей Семёнов досрочно вышел из мест лишения свободы, молодой человек принял участие в «Прямом эфире» на телеканале «Россия 1». В соцсетях появилось жесткое высказывание актрисы Яны Поплавской о Диане Шурыгиной.
Парень похвастался в Сети фото с Андреем Малаховым. Приглашение в студию Семёнова возмутила общественность. Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информобщества и СМИ при Госдуме РФ, написал в соцсетях, возмущаясь, зачем Малахов это делает. Общественник недоумевает, как можно делать героем Семёнова. Согласившись с мнением Манукяна, актриса Яна Поплавская оставила жесткий комментарий под постом общественного деятеля. Артистка назвала произошедшее «одной из самых мерзких историй, распиаренной диким образом». Было указано, что несовершеннолетняя решила, что она звезда.
СМИ отмечают, что в эфир запись телепрограммы с Семёновым ещё не вышла, она держится в секрете. В съёмках принял участие Павел Пятницкий, глава «Гражданского права». Он защищает позицию молодого человека, нападал на Шурыгину в ходе предыдущих эфиров, настаивая, что действия Семёнова нельзя считать изнасилованием.
Парень похвастался в Сети фото с Андреем Малаховым. Приглашение в студию Семёнова возмутила общественность. Вадим Манукян, член экспертного совета по развитию информобщества и СМИ при Госдуме РФ, написал в соцсетях, возмущаясь, зачем Малахов это делает. Общественник недоумевает, как можно делать героем Семёнова. Согласившись с мнением Манукяна, актриса Яна Поплавская оставила жесткий комментарий под постом общественного деятеля. Артистка назвала произошедшее «одной из самых мерзких историй, распиаренной диким образом». Было указано, что несовершеннолетняя решила, что она звезда.
СМИ отмечают, что в эфир запись телепрограммы с Семёновым ещё не вышла, она держится в секрете. В съёмках принял участие Павел Пятницкий, глава «Гражданского права». Он защищает позицию молодого человека, нападал на Шурыгину в ходе предыдущих эфиров, настаивая, что действия Семёнова нельзя считать изнасилованием.
Автор: Семен Зайцев