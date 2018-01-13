Ученые: На Солнце исчезли вызывающие магнитные бури пятна
Ученые лаборатории рентгеновской астрономии солнца ФИАН заявили, что на светиле исчезли пятна, это указывает на переход звезды на совершенно новый цикл. По информации астрономов, солнечные пятна представляют собой источники магнитного излучения.
На протяжении двух месяцев пятна на Солнце практически исчезли, но остаточные явления ещё наблюдаются, указывают исследователи. Смена полярности означает начало нового этапа для красного карлика. На протяжении восьми лет число пятен на Солнце является минимальным, подобную активность звезда показывала в ноябре 2009 года. Согласно специализированных данных астрономов, иногда светило может «застревать» в точке минимума на несколько лет.
Особо отмечено, что солнечные пятна представляют собой точки особой активности в данных областях, в них происходят ядерные вспышки. Астрофизики предполагают, что минимальное число пятен может означать полное отсутствие активности звезды. Земле в настоящее время не угрожают активные магнитные бури.
На протяжении двух месяцев пятна на Солнце практически исчезли, но остаточные явления ещё наблюдаются, указывают исследователи. Смена полярности означает начало нового этапа для красного карлика. На протяжении восьми лет число пятен на Солнце является минимальным, подобную активность звезда показывала в ноябре 2009 года. Согласно специализированных данных астрономов, иногда светило может «застревать» в точке минимума на несколько лет.
Особо отмечено, что солнечные пятна представляют собой точки особой активности в данных областях, в них происходят ядерные вспышки. Астрофизики предполагают, что минимальное число пятен может означать полное отсутствие активности звезды. Земле в настоящее время не угрожают активные магнитные бури.
Автор: Семен Зайцев