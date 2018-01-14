В России стоимость Samsung Galaxy A8 рухнула на 10%
Samsung Galaxy A8, продажи которого в РФ начались в начале января, упал в цене на 10%. Компания Samsung выбрала неправильную ценовую политику на старте продаж данного смартфона.
На старте продаж данное устройство стоило 34900 руб., покупателей на такой ценник оказалось немного, что повлекло соответствующую реакцию в виде снижения цены. На третий день продаж гаджет стал гораздо доступнее, подешевев на 10%, до 31200 руб.. При этом сохраняются прежние гарантийные обязательства.
Компания Samsung выбрала неправильную ценовую стратегию в РФ. За цену, с которой стартовали продажи Galaxy А8, возможно приобрести более производительные модели этой же компании. Если повременить с покупкой на пару недель, то можно будет найти более вменяемые цены.
На старте продаж данное устройство стоило 34900 руб., покупателей на такой ценник оказалось немного, что повлекло соответствующую реакцию в виде снижения цены. На третий день продаж гаджет стал гораздо доступнее, подешевев на 10%, до 31200 руб.. При этом сохраняются прежние гарантийные обязательства.
Компания Samsung выбрала неправильную ценовую стратегию в РФ. За цену, с которой стартовали продажи Galaxy А8, возможно приобрести более производительные модели этой же компании. Если повременить с покупкой на пару недель, то можно будет найти более вменяемые цены.
Автор: Северов Андрей