Карина Кокс предъявила пограничникам паспорт с купюрами евро внутри
Бывшая участница группы «ВИА Сливки» Карина Кокс попала в неприятную историю в столичном аэропорту. Девушка поскандалила с пограничниками.
Карина Кокс могла попасть в крупные неприятности. Певица, возвращаясь с отдыха, показала пограничникам паспорт с вложенными, по неосторожности, купюрами в 5 евро. Пограничники обвинили звезду в попытке дать взятку, грозили серьезными последствиями.
Кокс отделалась только испорченными нервами. Она потребовала вызвать начальника, который, оценив ситуацию, вернул звезде документы. При этом бывшая солистка требовала от женщин в форме не повышать на нее голоса и соблюдать элементарные правила приличия. Своим детям, которые при этом присутствовали, она посоветовала учиться на ее примере и всегда уметь постоять за себя.
Карина Кокс могла попасть в крупные неприятности. Певица, возвращаясь с отдыха, показала пограничникам паспорт с вложенными, по неосторожности, купюрами в 5 евро. Пограничники обвинили звезду в попытке дать взятку, грозили серьезными последствиями.
Кокс отделалась только испорченными нервами. Она потребовала вызвать начальника, который, оценив ситуацию, вернул звезде документы. При этом бывшая солистка требовала от женщин в форме не повышать на нее голоса и соблюдать элементарные правила приличия. Своим детям, которые при этом присутствовали, она посоветовала учиться на ее примере и всегда уметь постоять за себя.
Автор: Северов Андрей