Lamborghini Huracan с 2500-сильным мотором выставили на продажу без цены
Уникальный 2500-сильный гиперкар Lamborghini Huracan выставили на продажу, не указав его стоимость. Данный автомобиль является одним из самых быстрых на планете, мощность мотора машины увеличили вчетверо.
Группа тюнеров в США предложила к реализации 2500-сильный Lamborghini Huracan, под капотом автомобиля расположен бензиновый двигатель, вырабатывающий в максимуме 2500 л. с. Инженеры тюнинговой компании Underground Racing не называют стоимость автомобиля. В штаб-квартире объявили о желании собрать заявки на предварительные заказы от потенциальных покупателей, для которых стоимость изделия неважна. Объявлено, что Lamborghini в версии Underground Racing - один из самых быстрых на Земле автомобилей.
Уникальность модель получила благодаря доработанному 10-цилиндровому мотору. Изначально двигатель выдавал в максимуме 610 л. с. Инженеры добавили два турбонаддува, увеличив мощность до 1200 л.с. При работе на обычном бензине мотор гиперкара развивает мощность 1200 л. с. При использовании гоночного топлива его потенциал возрастает до 2500 л. с. Специалисты собрали единственный экземпляр автомобиля, он имеет пробег 1,421 км.
Группа тюнеров в США предложила к реализации 2500-сильный Lamborghini Huracan, под капотом автомобиля расположен бензиновый двигатель, вырабатывающий в максимуме 2500 л. с. Инженеры тюнинговой компании Underground Racing не называют стоимость автомобиля. В штаб-квартире объявили о желании собрать заявки на предварительные заказы от потенциальных покупателей, для которых стоимость изделия неважна. Объявлено, что Lamborghini в версии Underground Racing - один из самых быстрых на Земле автомобилей.
Уникальность модель получила благодаря доработанному 10-цилиндровому мотору. Изначально двигатель выдавал в максимуме 610 л. с. Инженеры добавили два турбонаддува, увеличив мощность до 1200 л.с. При работе на обычном бензине мотор гиперкара развивает мощность 1200 л. с. При использовании гоночного топлива его потенциал возрастает до 2500 л. с. Специалисты собрали единственный экземпляр автомобиля, он имеет пробег 1,421 км.
Автор: Семен Зайцев