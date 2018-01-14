Характеристики Sony Xperia L2: Когда продолжение лучше оригинала
В рамках состоявшейся выставки CES 2018 японские специалисты корпорации Sony презентовали смартфон Sony Xperia L2. Обновление серии вполне логично после достаточно успешного выхода на рынок бюджетного устройства Xperia L1, успевшего завоевать доверие потребителей. В свою очередь Sony Xperia L2 должна закрепить успех, учитывая желание создателей исправить допущенные при выпуске первой модели ошибки. Новое устройство не может похвастаться инновационными решениями, но вселяет доверие благодаря своим улучшенным характеристикам.
В рамках сравнения с первоначальной моделью серии новинка может похвастаться расширением автономности и доступной для использования физической памяти. Именно эти два пункта притягивали в Sony Xperia L1 максимум негативных отзывов со стороны потребителей. Прежних 2620 мАч зачастую могло хватить только на сутки с небольшим активного использования устройства.
В результате проведенной работы по усовершенствованию модели, следующая версия обзавелась солидной емкостью аккумулятора, объемом 3300 мАч с учетом не самого требовательного чипсета. Кроме того, заметно вырос и объем памяти, теперь составляющий 32 Гб.
Еще одним полезным нововведением в Sony Xperia L2 стал сканер отпечатка пальца, которым не могла похвастаться модель Xperia L1. В новом смартфоне он расположен на задней панели под объективом. В самой камере неизменным осталось разрешение, составляющее 13 Мп, но тем временем была подтянута диафрагма до f/2.0. Селфи-камера хоть и получила разрешение 8 Мп вместо прежних 5 Мп, но потеряла в апертуре с f/2.2 до f/2.4.
Также специалисты Sony несколько подтянули технические возможности Xperia L2, увеличив ОЗУ с 2 Гб до 3 Гб. В свою очередь быстродействие в основном не изменилось, учитывая все тот же 4-ядерный процессор MediaTek MT6737T с частотой 1,45 ГГц, что и у Xperia L1.
В этом вопросе японский производитель решил не делать ничего инновационного, что отразилось бы на стоимости устройства и пошатнуло бы его позиции, как бюджетника. В результате характеристики Xperia L2 сохранились от Xperia L1. IPS матрица, дисплей с диагональю 5,5 дюйма разрешением HD. На место устойчивого к царапинам стекла пришло Corning Gorilla Glass.
Неизменной осталась и мобильная ОС Android 7 Nougat. Устройство облачено в корпус из все того же пластика. В свою очередь модели серии Xperia XA2 могут похвастаться ободком из алюминия, что все же не мешает достойно смотреться Xperia L2 с несколько уменьшившимися рамками вокруг дисплея.
В новинке присутствуют NFC, FM радио, Bluetooth 4.2, а также стандартный аудио вход 3,5 мм. Подзарядка аккумулятора осуществляется посредством USB Type-C. Да и в целом производитель решил не вносить никаких изменений в интерфейс Xperia L2, так как он себя достаточно хорошо зарекомендовал в Xperia L1. Недостающим звеном в этом случае был дактилоскопический сканер, который в результате не заставил себя ждать.
Согласно анонсу представителей японской корпорации в рамках CES 2018, старт продаж Sony Xperia L2 назначен на февраль 2018 года. Потребители смогут выбрать себе устройство из трех предложенных цветов: золотого, черного и розового. Пока неизвестным остается только то, сколько производитель запросит за Sony Xperia L2.
Основные изменения в Xperia L2
В рамках сравнения с первоначальной моделью серии новинка может похвастаться расширением автономности и доступной для использования физической памяти. Именно эти два пункта притягивали в Sony Xperia L1 максимум негативных отзывов со стороны потребителей. Прежних 2620 мАч зачастую могло хватить только на сутки с небольшим активного использования устройства.
В результате проведенной работы по усовершенствованию модели, следующая версия обзавелась солидной емкостью аккумулятора, объемом 3300 мАч с учетом не самого требовательного чипсета. Кроме того, заметно вырос и объем памяти, теперь составляющий 32 Гб.
Еще одним полезным нововведением в Sony Xperia L2 стал сканер отпечатка пальца, которым не могла похвастаться модель Xperia L1. В новом смартфоне он расположен на задней панели под объективом. В самой камере неизменным осталось разрешение, составляющее 13 Мп, но тем временем была подтянута диафрагма до f/2.0. Селфи-камера хоть и получила разрешение 8 Мп вместо прежних 5 Мп, но потеряла в апертуре с f/2.2 до f/2.4.
Также специалисты Sony несколько подтянули технические возможности Xperia L2, увеличив ОЗУ с 2 Гб до 3 Гб. В свою очередь быстродействие в основном не изменилось, учитывая все тот же 4-ядерный процессор MediaTek MT6737T с частотой 1,45 ГГц, что и у Xperia L1.
Остальные характеристики Sony Xperia L2
В этом вопросе японский производитель решил не делать ничего инновационного, что отразилось бы на стоимости устройства и пошатнуло бы его позиции, как бюджетника. В результате характеристики Xperia L2 сохранились от Xperia L1. IPS матрица, дисплей с диагональю 5,5 дюйма разрешением HD. На место устойчивого к царапинам стекла пришло Corning Gorilla Glass.
Неизменной осталась и мобильная ОС Android 7 Nougat. Устройство облачено в корпус из все того же пластика. В свою очередь модели серии Xperia XA2 могут похвастаться ободком из алюминия, что все же не мешает достойно смотреться Xperia L2 с несколько уменьшившимися рамками вокруг дисплея.
В новинке присутствуют NFC, FM радио, Bluetooth 4.2, а также стандартный аудио вход 3,5 мм. Подзарядка аккумулятора осуществляется посредством USB Type-C. Да и в целом производитель решил не вносить никаких изменений в интерфейс Xperia L2, так как он себя достаточно хорошо зарекомендовал в Xperia L1. Недостающим звеном в этом случае был дактилоскопический сканер, который в результате не заставил себя ждать.
Согласно анонсу представителей японской корпорации в рамках CES 2018, старт продаж Sony Xperia L2 назначен на февраль 2018 года. Потребители смогут выбрать себе устройство из трех предложенных цветов: золотого, черного и розового. Пока неизвестным остается только то, сколько производитель запросит за Sony Xperia L2.
Автор: Ирина Доброва