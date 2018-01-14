Характеристики Sony Xperia L2: Когда продолжение лучше оригинала

Основные изменения в Xperia L2

Остальные характеристики Sony Xperia L2

В рамках сравнения с первоначальной моделью серии новинка может похвастаться расширением автономности и доступной для использования физической памяти. Именно эти два пункта притягивали в Sony Xperia L1 максимум негативных отзывов со стороны потребителей. Прежних 2620 мАч зачастую могло хватить только на сутки с небольшим активного использования устройства.В результате проведенной работы по усовершенствованию модели, следующая версия обзавелась солидной емкостью аккумулятора, объемом 3300 мАч с учетом не самого требовательного чипсета. Кроме того, заметно вырос и объем памяти, теперь составляющий 32 Гб.Еще одним полезным нововведением в Sony Xperia L2 стал сканер отпечатка пальца, которым не могла похвастаться модель Xperia L1. В новом смартфоне он расположен на задней панели под объективом. В самой камере неизменным осталось разрешение, составляющее 13 Мп, но тем временем была подтянута диафрагма до f/2.0. Селфи-камера хоть и получила разрешение 8 Мп вместо прежних 5 Мп, но потеряла в апертуре с f/2.2 до f/2.4.Также специалисты Sony несколько подтянули технические возможности Xperia L2, увеличив ОЗУ с 2 Гб до 3 Гб. В свою очередь быстродействие в основном не изменилось, учитывая все тот же 4-ядерный процессор MediaTek MT6737T с частотой 1,45 ГГц, что и у Xperia L1.В этом вопросе японский производитель решил не делать ничего инновационного, что отразилось бы на стоимости устройства и пошатнуло бы его позиции, как бюджетника. В результате характеристики Xperia L2 сохранились от Xperia L1. IPS матрица, дисплей с диагональю 5,5 дюйма разрешением HD. На место устойчивого к царапинам стекла пришло Corning Gorilla Glass.Неизменной осталась и мобильная ОС Android 7 Nougat. Устройство облачено в корпус из все того же пластика. В свою очередь модели серии Xperia XA2 могут похвастаться ободком из алюминия, что все же не мешает достойно смотреться Xperia L2 с несколько уменьшившимися рамками вокруг дисплея.В новинке присутствуют NFC, FM радио, Bluetooth 4.2, а также стандартный аудио вход 3,5 мм. Подзарядка аккумулятора осуществляется посредством USB Type-C. Да и в целом производитель решил не вносить никаких изменений в интерфейс Xperia L2, так как он себя достаточно хорошо зарекомендовал в Xperia L1. Недостающим звеном в этом случае был дактилоскопический сканер, который в результате не заставил себя ждать.Согласно анонсу представителей японской корпорации в рамках CES 2018, старт продаж Sony Xperia L2 назначен на февраль 2018 года. Потребители смогут выбрать себе устройство из трех предложенных цветов: золотого, черного и розового. Пока неизвестным остается только то, сколько производитель запросит за Sony Xperia L2.