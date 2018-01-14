Эксперты: Потраченные США $20 млн на изучение НЛО могут окупить себя в будущем
Эксперты прокомментировали информацию о том, что за 5 последних лет изучения Пентагоном области НЛО США израсходовали не менее $20 млн. Потраченные средства могут в скором будущем окупить себя, так как даже незначительная часть полученной информации станет полезной для науки, считают специалисты.
По словам сотрудников Пентагона, с 2008 по 2013 год включительно в США проводились наиболее масштабные исследования в области НЛО, поскольку американские сотрудники Минобороны тщательно проверяли любую полученную информацию о замеченных над землёй странных объектах. Подобная работа запрашивала немалых денег, но эксперты не рассматривают эти издержки как напрасной тратой финансов. Они отметили, что в их глазах шанс стать обладателями уникальной информации или технологии стоит намного дороже, чем $20 млн, притом что часто в институтах проводятся бесполезные разработки, на которые затрачивается ещё больше государственных средств.
Инициировал программу по изучению Пентагоном случаев проявления в небе НЛО космолог Гарри Рейд, добившись финансирования проекта. Специалисты уверены, что США не выделило бы $20 млн без видимой перспективы. На сегодняшний день неизвестно, данную программу закрыли или засекретили из-за положительных результатов в ходе её реализации, что предполагает собой ещё большее финансирование.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о найденных на Марсе окаменелостях, похожих на червей.
По словам сотрудников Пентагона, с 2008 по 2013 год включительно в США проводились наиболее масштабные исследования в области НЛО, поскольку американские сотрудники Минобороны тщательно проверяли любую полученную информацию о замеченных над землёй странных объектах. Подобная работа запрашивала немалых денег, но эксперты не рассматривают эти издержки как напрасной тратой финансов. Они отметили, что в их глазах шанс стать обладателями уникальной информации или технологии стоит намного дороже, чем $20 млн, притом что часто в институтах проводятся бесполезные разработки, на которые затрачивается ещё больше государственных средств.
Инициировал программу по изучению Пентагоном случаев проявления в небе НЛО космолог Гарри Рейд, добившись финансирования проекта. Специалисты уверены, что США не выделило бы $20 млн без видимой перспективы. На сегодняшний день неизвестно, данную программу закрыли или засекретили из-за положительных результатов в ходе её реализации, что предполагает собой ещё большее финансирование.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о найденных на Марсе окаменелостях, похожих на червей.
Автор: Воробьева Алина