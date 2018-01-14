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Михаил Державин в последнем интервью попрощался с телезрителями
Михаил Державин, как оказалось, дал последнее интервью в своей жизни в передаче «Сегодня вечером» Первого канала. В конце передачи Державин попрощался со зрителями, как и много лет назад в советском шоу «Кабачок «13 стульев».


Михаил Державин в последнем интервью попрощался с телезрителями


Актера пригласили в передачу, которая выходит по субботам, где вспоминали его участие в советских популярных развлекательных шоу, которые выходили несколько десятилетий. Это и «Республика ШКИД», и «Алые паруса», «Кабачок «13 стульев», «Три плюс два». Самая популярная, конечно же, «Кабачок «13 стульев», выходившая с 60-х по 80-е года. Во время выхода этой передачи жители СССР неотрывно сидели возле своих голубых экранов. Актеры этих передач на долгие годы стали главными звездами для советских граждан.

Ведущие передачи Максим Галкин и Юлия Меньшова вместе с Михаилом Державиным вспоминали яркие моменты из творческой жизни актера, Державин ностальгически тепло отзывался о других талантливых советских актерах, которые составляли ему компанию в его передачах: Наталья Селезнева, Спартак Мишулин, Ольга Аросьева, Александр Белявский.

Как оказалось, в последствии, это было последнее появление актера на экране и его последнее прощание со зрителями, которым он заканчивал передачу «Кабачек». Михаил Державин скончался 10 января 2018 года. Ему было 82 года. Актер тяжело болел.
Автор: Северов Андрей
Сегодня, 09:12
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