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Замеченный уфологами в январе около МКС «алмазный» НЛО попал на видео
Рассмотрев полученные в январе с Международной космической станции видео, уфологи заметили на кадрах периодически вспыхивающий объект, пролетавший мимо МКС. По этой причине специалисты назвали его «алмазным» НЛО.

Замеченный уфологами в январе около МКС «алмазный» НЛО попал на видео


На видеозаписи, опубликованной на YouTube-канале Streetcap1, можно заметить проходящий около МКС летающий неопознанный объект белого цвета. Время от времени он излучал свет, становясь очень заметным на заднем плане. По форме «алмазный» НЛО напоминает бриллиант.

Мнения интернет-пользователей касательно происхождения загадочного объекта поблизости пилотируемой орбитальной станции разделились. Одни согласились с автором видео, будто камеры запечатлели инопланетный корабль, иные решили, что в кадр попал какой-либо астероид.



Сегодня портал «Актуальные новости» сообщал о внушительной сумме в 20 миллионов долларов, потраченной американскими уфологами на исследования в области НЛО.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 09:17
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