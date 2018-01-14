В Детройте на автосалоне покажут новый Ford Ranger 2018 модельного года
Новый Ford Ranger 2018 модельного года покажут на автошоу в Детройте. Американский бренд уже показал несколько фотографий авто.
Источник сообщает, что Ford Ranger 2018 призван стать модернизированным соперником Mitsubishi L200. Сначала его начнут продавать в Северной Америке, а после перевезут и в Великобританию. Внешне Ford Ranger 2018 не имеет сильных отличий от предыдущей версии пикапа. Производитель решил лишь сменить фары, сделать тоньше радиаторную решетку, и поместить на багажник логотип компании.
В США Ford Ranger 2018 будет продаваться с бензиновым мотором с турбонаддувом V6, который работает в паре 10-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Ford Ranger 2018 имеет несколько комплектаций и внедорожный пакет FX4. Он добавляет систему управления Terrain. Цены новинки пока не названы.
Источник сообщает, что Ford Ranger 2018 призван стать модернизированным соперником Mitsubishi L200. Сначала его начнут продавать в Северной Америке, а после перевезут и в Великобританию. Внешне Ford Ranger 2018 не имеет сильных отличий от предыдущей версии пикапа. Производитель решил лишь сменить фары, сделать тоньше радиаторную решетку, и поместить на багажник логотип компании.
В США Ford Ranger 2018 будет продаваться с бензиновым мотором с турбонаддувом V6, который работает в паре 10-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач. Ford Ranger 2018 имеет несколько комплектаций и внедорожный пакет FX4. Он добавляет систему управления Terrain. Цены новинки пока не названы.
Автор: Вера Антонова