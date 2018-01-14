В Новосибирске нетрезвый водитель Kia протаранил 8 авто на парковке
В субботу, 13 января, в Новосибирске на ул. Лебедевского произошло ДТП. Нетрезвый водитель за рулём иномарки Kia протаранил 8 авто на парковке и скрылся с места дорожного инцидента.
Уточняется, авария имела место вчера около 3 часов дня. Водитель авто южнокорейского бренда Kia на скорости въехал в парковку, где врезался сперва в 3 машины, затем, пытаясь покинуть место ДТП, протаранил ещё 3 транспортных средства, после чего, скрываясь с места инцидента, по пути задел ещё 2 автомобиля.
Через некоторое время предполагаемый виновник аварии был задержан правоохранителями. По предварительным данным, мужчина, протаранивший 8 машин, не был трезв. Данной информацией и фотоматериалами поделился паблик «Служба эвакуации Новосибирска «АСТ-54».
Ранее сайт «Актуальные новости» сообщал о смертельном ДТП на автотрассе Барнаул – Новосибирск.
Уточняется, авария имела место вчера около 3 часов дня. Водитель авто южнокорейского бренда Kia на скорости въехал в парковку, где врезался сперва в 3 машины, затем, пытаясь покинуть место ДТП, протаранил ещё 3 транспортных средства, после чего, скрываясь с места инцидента, по пути задел ещё 2 автомобиля.
Через некоторое время предполагаемый виновник аварии был задержан правоохранителями. По предварительным данным, мужчина, протаранивший 8 машин, не был трезв. Данной информацией и фотоматериалами поделился паблик «Служба эвакуации Новосибирска «АСТ-54».
Ранее сайт «Актуальные новости» сообщал о смертельном ДТП на автотрассе Барнаул – Новосибирск.
Автор: Воробьева Алина