Porsche 911 GT2 RS Weissach прошла Нюрбургринг за рекордное время
Владимир Мельников из автомобильного журнала «Авторевю» проехался на самой быстрой версии Porsche 911 - GT2 RS Weissach. Спорткар прошел «северную петлю» за рекордные 6:42 минуты.
Неординарный пакет улучшений Weissach делает 911 модель еще более облегченной, бескомпромиссной. Благодаря ему автомобиль теряет 30 кг. В конструкции элементов подвески используется карбон. Отличительной особенностью автомобиля в данной версии является двойная полоса вдоль крыши и капота. Вес снижают также диски, которые облегчают машину на 12 кг., они созданы из магния. На столько же легче и титановый каркас в сравнении со стандартным металлическим. В отделке салона использован неокрашенный карбон. Убраны лишние для веса климатическая система, навигационная, а также шумоизоляция.
Мощность мотора достигает рекордных 700 л.с., масса со стандартных 1,6 тонн упала до 1,4. Заветные 100 км/ч достигаются за 2,8 секунды.
Неординарный пакет улучшений Weissach делает 911 модель еще более облегченной, бескомпромиссной. Благодаря ему автомобиль теряет 30 кг. В конструкции элементов подвески используется карбон. Отличительной особенностью автомобиля в данной версии является двойная полоса вдоль крыши и капота. Вес снижают также диски, которые облегчают машину на 12 кг., они созданы из магния. На столько же легче и титановый каркас в сравнении со стандартным металлическим. В отделке салона использован неокрашенный карбон. Убраны лишние для веса климатическая система, навигационная, а также шумоизоляция.
Мощность мотора достигает рекордных 700 л.с., масса со стандартных 1,6 тонн упала до 1,4. Заветные 100 км/ч достигаются за 2,8 секунды.
Автор: Северов Андрей