В США тестируют Toyota Corolla нового поколения
Фотошпионы в США засняли на тестах новую Toyota Corolla. Автомобиль японского бренда проходил итоговое тестирование.
На фото заснят так называемый мул – новая модель в старом кузове, чтобы не привлекать лишнего внимания. Седан катался в штате Мичиган. Судя по снимкам, внешность держится в секрете, и в Toyota никаких комментариев по этому поводу не дают. Эксперты предполагают, что японский седан не сильно изменится внешне, лишь радиаторная решетка, габариты. Главным соперником Toyota Corolla на рынке считается японец Honda Civiс. Серийное производство модели налажено на совместном заводе Mazda и Toyota в штате Алабама.
По подсчетам специалистов, новая Toyota Corolla станет очень популярной. Предыдущие модели разошлись по миру тиражом 44 000 000 штук. Дата официальной презентации седана держится в секрете.
На фото заснят так называемый мул – новая модель в старом кузове, чтобы не привлекать лишнего внимания. Седан катался в штате Мичиган. Судя по снимкам, внешность держится в секрете, и в Toyota никаких комментариев по этому поводу не дают. Эксперты предполагают, что японский седан не сильно изменится внешне, лишь радиаторная решетка, габариты. Главным соперником Toyota Corolla на рынке считается японец Honda Civiс. Серийное производство модели налажено на совместном заводе Mazda и Toyota в штате Алабама.
По подсчетам специалистов, новая Toyota Corolla станет очень популярной. Предыдущие модели разошлись по миру тиражом 44 000 000 штук. Дата официальной презентации седана держится в секрете.
Автор: Вера Антонова