"Дом-2": У Нормана Доманского есть двое сыновей
Новый участник шоу «Дом-2» Норман Доманский, как оказалось, является отцом двух сыновей от разных женщин. Информация об этом просочилась в Сеть совсем недавно.
Доманский после прибытия на шоу почти не говорит о личной жизни, но стало известно, что у него двое сыновей, при том что мать второго ребенка ждет дома Нормана с телестройки, куда он отправился «строить любовь». Несмотря на это, парень понравился Александре Черно, но его выбор пал на Дашу Андрееву. Что будет дальше никто не знает, но поклонников, судя по всему, устраивает развитие событий в таком русле.
«Как можно было оставить ребенка и припереться на проект?», «Не заслуживает он никакой любви», - пишут поклонники «Дома-2» в соцсетях.
Доманский после прибытия на шоу почти не говорит о личной жизни, но стало известно, что у него двое сыновей, при том что мать второго ребенка ждет дома Нормана с телестройки, куда он отправился «строить любовь». Несмотря на это, парень понравился Александре Черно, но его выбор пал на Дашу Андрееву. Что будет дальше никто не знает, но поклонников, судя по всему, устраивает развитие событий в таком русле.
«Как можно было оставить ребенка и припереться на проект?», «Не заслуживает он никакой любви», - пишут поклонники «Дома-2» в соцсетях.
Автор: Вера Антонова