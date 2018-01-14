В Кемеровской области разыскивают пропавшего 10 января 28-летнего мужчину
В Кемеровской области родственники пропавшего 28-летнего жителя города Калтан обратились в полицейское отделение за помощью. Мужчина покинул дом 10 января, и с тех пор связь с ним оборвалась.
Внешние параметры пропавшего следующие: рост – до 180 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы, глаза серого цвета. В день исчезновения мужчина надел чёрные куртку и брюки, тёмную шапку и серые кроссовки; при себе имелись телефон и документы.
Предоставить информацию о разыскиваемом необходимо, позвонив по телефонным номерам 112 либо 02.
Ранее сообщалось об успешно проведённой операции по поиску в Кемеровской области не вернувшейся 7 января с прогулки третьеклассницы.
Внешние параметры пропавшего следующие: рост – до 180 см, среднее телосложение, тёмно-русые волосы, глаза серого цвета. В день исчезновения мужчина надел чёрные куртку и брюки, тёмную шапку и серые кроссовки; при себе имелись телефон и документы.
Предоставить информацию о разыскиваемом необходимо, позвонив по телефонным номерам 112 либо 02.
Ранее сообщалось об успешно проведённой операции по поиску в Кемеровской области не вернувшейся 7 января с прогулки третьеклассницы.
Автор: Воробьева Алина