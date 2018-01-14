Ольга Бузова написала про бывшего мужа стихотворение
Ольга Бузова посвятила стихотворение своему бывшему мужу Дмитрию Тарасову и его третьей супруге модели Анастасии Костенко. Услышать творение фанаты артистки смогут в одном из будущих выпусков «Дома-2».
В интернете уже появился анонс будущего выпуска шоу, в котором Бузова будет декламировать стихи. Ведущая и певица считает, что никогда не нужно забирать чужое ради собственного счастья.
Напомним, полузащитник «Локомотива» на той неделе женился на ростовской модели Анастасии Костенко. Пара встречалась, по информации от них, не более 10 месяцев, и девушка у Бузовой мужа не уводила, так как их отношения якобы начались уже после громкого развода.
Также в Сети ходят слухи, что Анастасия Костенко ждет от футболиста ребенка. Она уже приходила на плановое УЗИ в одну из столичных клиник.
В интернете уже появился анонс будущего выпуска шоу, в котором Бузова будет декламировать стихи. Ведущая и певица считает, что никогда не нужно забирать чужое ради собственного счастья.
Напомним, полузащитник «Локомотива» на той неделе женился на ростовской модели Анастасии Костенко. Пара встречалась, по информации от них, не более 10 месяцев, и девушка у Бузовой мужа не уводила, так как их отношения якобы начались уже после громкого развода.
Также в Сети ходят слухи, что Анастасия Костенко ждет от футболиста ребенка. Она уже приходила на плановое УЗИ в одну из столичных клиник.
Автор: Вера Антонова