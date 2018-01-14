Уфолог обнаружил на снимках Марса сооружения и статуи
Рассмотрев январские снимки поверхности Марса, уфолог Скотт К. Варинг заметил на них странные объекты. Учёный принял их за сооружения и статуи инопланетян.
На фото, опубликованных уфологом Скотт К. Варинг, отмечено сооружение, по внешнему виду напомнившее ему заброшенный чужеродный НЛО, разбившийся когда-то о поверхность Марса. Специалист выделил на снимках и несколько статуй, посчитав их памятниками египетским фараонам. В частности, один из запечатлённых на Красной планете объектов показался уфологу похожим на монументальную скульптуру Большой сфинкс, расположенную на западном берегу Нила в Египте.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о некоем «алмазном» НЛО, замеченном около МКС.
На фото, опубликованных уфологом Скотт К. Варинг, отмечено сооружение, по внешнему виду напомнившее ему заброшенный чужеродный НЛО, разбившийся когда-то о поверхность Марса. Специалист выделил на снимках и несколько статуй, посчитав их памятниками египетским фараонам. В частности, один из запечатлённых на Красной планете объектов показался уфологу похожим на монументальную скульптуру Большой сфинкс, расположенную на западном берегу Нила в Египте.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о некоем «алмазном» НЛО, замеченном около МКС.
Автор: Воробьева Алина