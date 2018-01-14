Появился адаптер для iPhone X с убранной кнопкой "Home" и стандартными разъемами для наушников
На выставке CES 2018 был представлен адаптер, который возвращает iPhone X убранную кнопку «домой» и стандартные разъемы для наушников 3,5 мм. Выглядит устройство, соединенное с телефоном, не очень гармонично и удобно, но своего покупателя наверняка найдет.
С выходом десятого iPhone производитель отказался от, давно всем привычной, кнопки «Home». В ней была встроена функция считывания отпечатков пальцев для идентификации настоящего владельца. К тому же эта кнопка, с выходом первой версии телефона в 2007 году, была частью навигации в операционной системе, что было достаточно удобно и уже привычно для владельцев.
Один из журналистов заметил на выставке CES 2018 примечательный адаптер, который возвращает привычную кнопку «домой» и привычные разъемы для наушников. Адаптер стыкуется с телефоном через разъем Lightning.
Появится ли данное устройство в продаже неизвестно, но, скорее всего, его использование будет вызывать неудобство у владельца и иметь неэстетичный вид.
С выходом десятого iPhone производитель отказался от, давно всем привычной, кнопки «Home». В ней была встроена функция считывания отпечатков пальцев для идентификации настоящего владельца. К тому же эта кнопка, с выходом первой версии телефона в 2007 году, была частью навигации в операционной системе, что было достаточно удобно и уже привычно для владельцев.
Один из журналистов заметил на выставке CES 2018 примечательный адаптер, который возвращает привычную кнопку «домой» и привычные разъемы для наушников. Адаптер стыкуется с телефоном через разъем Lightning.
Появится ли данное устройство в продаже неизвестно, но, скорее всего, его использование будет вызывать неудобство у владельца и иметь неэстетичный вид.
Автор: Северов Андрей