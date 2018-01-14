В Сети появились фото обновленного iPhone SE
В Сеть просочились снимки нового устройства iPhone SE. Предполагается, что в этом году компания Apple порадует поклонников данной модели обновлением.
Буквально на днях на живых фото дебютировал данный смартфон. Его решили оснастить полностью стеклянной крышкой и технологией беспроводной зарядки, а если крышка стеклянная, то и дизайн будет полностью новым. По слухам, флагман окажется не столь прочным, зато красивым.
Эксперты говорят, что iPhone SE 2018 года порадует владельцев 4,2-дюймовым IPS экраном, 4-ядерным процессором, 2 гигабайтами оперативки, 12-мегапиксельной основной камерой и фронтальной на 5Мп. Стоимость устройства составит около 400 долларов, но в России, не исключено, что ценник вырастет и до 550 долларов.
Буквально на днях на живых фото дебютировал данный смартфон. Его решили оснастить полностью стеклянной крышкой и технологией беспроводной зарядки, а если крышка стеклянная, то и дизайн будет полностью новым. По слухам, флагман окажется не столь прочным, зато красивым.
Эксперты говорят, что iPhone SE 2018 года порадует владельцев 4,2-дюймовым IPS экраном, 4-ядерным процессором, 2 гигабайтами оперативки, 12-мегапиксельной основной камерой и фронтальной на 5Мп. Стоимость устройства составит около 400 долларов, но в России, не исключено, что ценник вырастет и до 550 долларов.
Автор: Вера Антонова