На видео попало ограбление "Евросети" на юге Москвы неизвестными
На юге Москвы неизвестные ограбили «Евросеть». Инцидент случился вечером 10 января и попал в камеры видеонаблюдения.
Преступление зафиксировано в отделении на бульваре Дмитрия Донского в вечернее время. Мужчина в темной маске ворвался в помещение и стал угрожать сотрудникам пистолетом, у кассира он потребовал все деньги из кассы и совершил один выстрел в пол. В сумке преступнику удалось вынести около 400 тысяч рублей и скрыться.
По факту дерзкого ограбления проводится проверка.
Преступление зафиксировано в отделении на бульваре Дмитрия Донского в вечернее время. Мужчина в темной маске ворвался в помещение и стал угрожать сотрудникам пистолетом, у кассира он потребовал все деньги из кассы и совершил один выстрел в пол. В сумке преступнику удалось вынести около 400 тысяч рублей и скрыться.
По факту дерзкого ограбления проводится проверка.
Автор: Вера Антонова