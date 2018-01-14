В Якутии мужчины замерзли насмерть после поломки авто посреди тайги
В Намском районе Якутии случился трагический инцидент на дороге. Там насмерть замерзли двое мужчин, у которых посреди тайги поломалась машина.
Полиция уже занимается расследованием обстоятельств трагедии. Трупы обнаружены на дороге с признаками переохлаждения. Было установлено, что пятеро людей на авто отправились в коневодческую ферму, прибыв на место оказалось, что коневод уехал на другую базу в 20-ти километрах. Тогда мужчины приняли решение ехать туда, но по дороге автомобиль поломался и починить его не удалось.
После этого они пошли на базу пешком, но двоим, одетым не по сезону, сразу начало становиться холодно, так как в тот момент температура воздуха опустилась до -50 по Цельсию. До указанного места добрались лишь трое, они сразу же сообщили об инциденте в полицию, но прибывшие специалисты уже не смогли спасти насмерть замерзших на дороге мужчин.
Проверка проводится Следкомом России по Республике Саха (Якутия).
Полиция уже занимается расследованием обстоятельств трагедии. Трупы обнаружены на дороге с признаками переохлаждения. Было установлено, что пятеро людей на авто отправились в коневодческую ферму, прибыв на место оказалось, что коневод уехал на другую базу в 20-ти километрах. Тогда мужчины приняли решение ехать туда, но по дороге автомобиль поломался и починить его не удалось.
После этого они пошли на базу пешком, но двоим, одетым не по сезону, сразу начало становиться холодно, так как в тот момент температура воздуха опустилась до -50 по Цельсию. До указанного места добрались лишь трое, они сразу же сообщили об инциденте в полицию, но прибывшие специалисты уже не смогли спасти насмерть замерзших на дороге мужчин.
Проверка проводится Следкомом России по Республике Саха (Якутия).
Автор: Вера Антонова