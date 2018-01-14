В Калужской области женщину подозревают в угрозе убийством
В Калужской области 30-летнюю женщину заподозрили в угрозе убийством 26-летней знакомой. Инцидент произошел в Людиново.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, подозреваемая неоднократно высказывала в адрес потерпевшей стороны угрозы, в ходе конфликта, который произошел между женщинами на улице, поблизости кафе, она начала сдавливать шею заявительницы.
Противоправные действия пресекли прибывшие по вызову сотрудники полиции. Подозреваемой оказалась ранее судимая местная жительница 30 лет. Ее доставили в полицию, потерпевшая написала заявление, поскольку восприняла угрозу как реальную. После этого было возбуждено уголовное дело.
Расследование продолжается, обвиняемой может грозить до двух лет лишения свободы.
Ранее полицейские заподозрили в угрозе убийством мужчину.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, подозреваемая неоднократно высказывала в адрес потерпевшей стороны угрозы, в ходе конфликта, который произошел между женщинами на улице, поблизости кафе, она начала сдавливать шею заявительницы.
Противоправные действия пресекли прибывшие по вызову сотрудники полиции. Подозреваемой оказалась ранее судимая местная жительница 30 лет. Ее доставили в полицию, потерпевшая написала заявление, поскольку восприняла угрозу как реальную. После этого было возбуждено уголовное дело.
Расследование продолжается, обвиняемой может грозить до двух лет лишения свободы.
Ранее полицейские заподозрили в угрозе убийством мужчину.
Автор: Нина Лукашева