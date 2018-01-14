Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.26 USD 56.60
Курс валют на 13.01.2018
exclusive / Происшествия

Жителей Воронежа предупредили о мужчине, демонстрирующем школьникам половые органы
Участники интернет-паблика «Типичный Воронеж» предупредили жителей города о появившемся в областной столице мужчине, демонстрирующем школьникам половые органы. Один из инцидентов произошёл в субботу, 13 января, в полвосьмого утра около учебного заведения, расположенного в Советском районе города.

Жителей Воронежа предупредили о мужчине, демонстрирующем школьникам половые органы


Уточняется, мужчина подошёл к несовершеннолетней девочке под предлогом узнать, как пройти к рынку, и в какой-то момент стал демонстративно трогать при школьнице свои половые органы. Испуганный ребёнок убежал, впоследствии рассказав о произошедшем взрослым.

Правоохранители Воронежа призывают родителей провести с детьми разъяснительные беседы о том, как следует вести себя в подобных случаях. Человека от его аморальных действий не останавливает даже 10-градусный мороз.

Ранее «Актуальные новости» сообщали об инциденте, произошедшем на школьной перемене, вследствие которого школьник получил перелом 5-ти позвонков.
Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 13:00
Читайте также
Загрузка...
Свердловская область вошла в 2018 год с долгом в
Традиции и обычаи 13 января: обряды Щедрого вечера
Старый Новый год 2018: картинки, анимации,
Старый Новый год 2018: как правильно щедровать и
Сегодня в России отмечают Старый Новый год
Поздравления со Старым Новым годом 2018:
Крупнейший обменник криптовалют Coinbase обвинили
Жителям Архангельска снизили плату за горячую
Эрдоган пригрозил вторжением в Манбидж и Афины в
МЧС предупреждает о резком похолодании в Оренбурге
Причиной роста стоимости ГСМ в РФ в 2018 году
Крымский депутат считает позицию Гройсмана
Добавление комментария
Последние новости
14.01, 15:00 В Пермском крае уехавшая на такси из клуба 27-летняя
14.01, 14:54 На Гавайях ошибочно объявили тревогу неизбежного
14.01, 14:45 В Москве на участке Дмитровского шоссе с 15 мая будет
14.01, 14:45 В Санкт-Петербурге машина такси столкнулась с бензовозом
14.01, 14:34 Instagram: Волочкова шокировала фанатов «страшным» фото
14.01, 14:30 В Сети появился первый рендер нового LG G7
14.01, 14:15 В Самаре поезд сбил пенсионерку, женщина лишилась ноги
14.01, 14:07 В Санкт-Петербурге проститутка умерла, подавившись
14.01, 14:04 В Турции самолёт застрял на краю обрыва, выкатившись за
14.01, 14:00 В NASA показали снимок облачного пояса Юпитера
14.01, 13:51 Глюкоза продемонстрировала грудь в новом купальнике
14.01, 13:45 В Барнауле в пожаре в частном доме погибли два человека
14.01, 13:38 На фото в Instagram Вадим Галыгин засмотрелся на грудь
14.01, 13:28 В Тверской области задержан серийный вор
14.01, 13:20 Полицеские в Южно-Сахалинске пытались снежками
14.01, 13:15 Свердловская область вошла в 2018 год с долгом в 75,6
14.01, 13:00 Жителей Воронежа предупредили о мужчине, демонстрирующем
14.01, 12:51 В Подмосковье водитель сбил двух женщин на остановке
14.01, 12:38 В Уфе в квартире собутыльники устроили поножовщину
14.01, 12:36 В Якутии мужчины замерзли насмерть после поломки авто
Новости партнеров