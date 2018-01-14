Жителей Воронежа предупредили о мужчине, демонстрирующем школьникам половые органы
Участники интернет-паблика «Типичный Воронеж» предупредили жителей города о появившемся в областной столице мужчине, демонстрирующем школьникам половые органы. Один из инцидентов произошёл в субботу, 13 января, в полвосьмого утра около учебного заведения, расположенного в Советском районе города.
Уточняется, мужчина подошёл к несовершеннолетней девочке под предлогом узнать, как пройти к рынку, и в какой-то момент стал демонстративно трогать при школьнице свои половые органы. Испуганный ребёнок убежал, впоследствии рассказав о произошедшем взрослым.
Правоохранители Воронежа призывают родителей провести с детьми разъяснительные беседы о том, как следует вести себя в подобных случаях. Человека от его аморальных действий не останавливает даже 10-градусный мороз.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об инциденте, произошедшем на школьной перемене, вследствие которого школьник получил перелом 5-ти позвонков.
Уточняется, мужчина подошёл к несовершеннолетней девочке под предлогом узнать, как пройти к рынку, и в какой-то момент стал демонстративно трогать при школьнице свои половые органы. Испуганный ребёнок убежал, впоследствии рассказав о произошедшем взрослым.
Правоохранители Воронежа призывают родителей провести с детьми разъяснительные беседы о том, как следует вести себя в подобных случаях. Человека от его аморальных действий не останавливает даже 10-градусный мороз.
Ранее «Актуальные новости» сообщали об инциденте, произошедшем на школьной перемене, вследствие которого школьник получил перелом 5-ти позвонков.
Автор: Воробьева Алина